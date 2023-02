MN - De Vecchi: "Il Milan è ripartito dalle cose semplici: intensità e solidità"

MilanNews.it

Walter De Vecchi, ex giocatore di Milan e Monza, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così della vittoria rossonera sul Tottenham: “Ho visto un Milan che dopo un periodo negativo è ripartito dalle cose semplici: grande intensità e solidità difensiva. La squadra ha ritrovato coesione, ha mantenuto la porta inviolata ed è venuta fuori la partita che ci aspettavamo. Questo è soltanto un punto di ripartenza e non di arrivo. Sono convinto che piano piano verrà ritrovato anche il bel gioco”.