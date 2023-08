MN - De Vecchi: "Incantato da Reijnders. Vedremo come Pioli amalgamerà tutto"

Walter De Vecchi, ex di Milan e Bologna, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it in vista della prima partita di campionato in cui si sfideranno proprio le due squadre in cui ha militato. Questo il suo pensiero su cosa lo incuriosisce di più del Milan: "Io direi che quello che mi incuriosisce di più è come Pioli amalgamerà il tutto. Io dico che il Milan ha fatto un ottimo mercato. Devo citare un nome? Nel pre-campionato sono rimasto incantato da Reijnders”