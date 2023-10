MN - De Vecchi: "Milan, i gol arrivano e continueranno ad arrivare. Oltre a Giroud c'è Okafor"

vedi letture

In merito all’imminente match tra Milan e Juventus e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, nonché ex allenatore delle formazioni giovanili del Diavolo. Queste le sue parole

Per quali ragioni il Milan crea tanto ma capitalizza poco?

“Non sono così tanto d’accordo. I gol sono arrivati e arriveranno. Oltre a Giroud, ha segnato anche il suo sostituto numero uno Okafor".