MN - De Vecchi ricorda Mazzone: "Ecco cosa mi ha insegnato"

vedi letture

Walter De Vecchi, ex di Milan e Bologna, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it in vista della prima partita di campionato in cui si sfideranno proprio le due squadre in cui ha militato. Ha ricordato così Carlo Mazzone: "Sono profondamente dispiaciuto. L’ho avuto a Bologna e a Ascoli, dove ho vissuto, praticamente, una seconda giovinezza dopo le stagioni a Milano, in cui avevo vinto uno scudetto. Mi ha insegnato che, nella vita, non si smette mai di imparare”