MN - De Vecchi: "Sbagliato disputare partite ufficiali con il mercato aperto"

Walter De Vecchi, ex di Milan e Bologna, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it in vista della prima partita di campionato in cui si sfideranno proprio le due squadre in cui ha militato. Il pensiero sulla sfida di questa sera: "Sono molto curioso di vedere il nuovo Milan di Pioli. In compenso troverà un Bologna che ha fatto un buon pre-campionato, con Thiago Motta che avrà sicuramente sperimentato situazioni nuove. Sarò ripetitivo, però - secondo me - è sbagliato disputare partite ufficiali con il mercato ancora aperto. Si creano troppe situazioni ambigue, con giocatori che, magari, sanno già di partire e non danno il 100%.

Per me è complicata come situazione. L’esempio calzante sul Bologna è Orsolini. Come fa, in questo modo, un allenatore a lavorare nel modo adeguato?”