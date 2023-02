MN - De Vecchi su Brahim: "Dà brio al Milan. Riscatto? Decide la società"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Walter De Vecchi, ex giocatore di Milan e Monza, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così di Brahim Diaz e di quale potrebbe o dovrebbe essere il suo futuro: "Brahim Diaz adesso è un giocatore imprescindibile che dà un po’ di brio al gioco del Milan. Lo fa anche molto bene, partendo da una zona inedita per lui come la fascia destra. Propone delle giocate interessanti ed è capace di saltare l’uomo. Riscatto? Queste cose le decide la società. Tecnicamente ha delle caratteristiche che nella rosa del Milan pochi possono vantare".