MN - De Vecchi su Ibra: "E' stato un top player e non solo in campo, bisognerà capire il progetto Milan"

Vigilia di Atalanta-Milan, con i rossoneri che si preparano per la delicata sfida contro la dea di Gasperini e dell'ex De Ketelaere, in programma domani pomeriggio in trasferta a Bergamo. Il Milan è reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone, mentre l'Atalanta è uscita sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Tante novità nel reparto offensivo rossonero: torna dal primo minuto Olivier Giroud, che aveva saltato le gare contro Fiorentina e Frosinone, dopo la squalifica rimediata a Lecce(ultima partita con gol). Buone notizie anche per il numero dieci portoghese: aumentano infatti le speranze di ritrovare anche Rafa Leao, che con ogni probabilità partirà, in caso di convocazione, dalla panchina per dare un aiuto, magari, nel secondo tempo. Un altro importante tema riguarda Luka Jovic, in spolvero nelle ultime uscite tra campionato e Coppa, e quindi adesso valida alternativa a Giroud. Un altro tema importante in casa Milan riguarda sempre la vicenda legata a Zlatan Ibrahimovic.

Riguardo allo svedese, queste le parole di Walter De Vecchi, estrapolate dall'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it: "Dipende dalla volontà delle due parti. Ibra è stato un top player del Milan e non solo da calciatore. Bisogna capire che eventuale tipo di progetto potrebbe esserci con la società rossonera”.