MN - De Vecchi su Leao: "E' stato propositivo: se impara a giocare senza palla..."

© foto di © DANIELE MASCOLO

Walter De Vecchi, ex giocatore di Milan e Monza, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così della prestazione contro il Tottenham di Rafael Leao: “Anche Leao è stato propositivo e non abulico come negli ultimi tempi. Da lui si vorrebbe sempre qualcosa in più, soprattutto che giocasse senza palla. Se imparerà a far questo diventerà imprendibile per le difese avversarie”.