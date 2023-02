MN - De Vecchi su Pioli: "So quanto ci tiene. Sono convinto che rimarrà a lungo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Walter De Vecchi, ex giocatore di Milan e Monza, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così di Stefano Pioli e del difficile momento vissuto dall'allenatore rossonero: "Dobbiamo essere grati per l’eternità a Pioli per quanto ha fatto in questi ultimi tre anni. A gennaio ci eravamo rattristati un po’ tutti, a cominciare proprio da lui. So quanto ci tiene e quanto lavora. L'anno scorso ha portato il Milan a compiere un’impresa che nessuno avrebbe immaginato. Sono convinto che resterà a lungo sulla panchina rossonera".