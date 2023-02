MN - De Vecchi su Theo: "Il Mondiale lascia qualcosa. Ha fatto assist a Brahim: in quel ruolo può essere determinante"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Walter De Vecchi, ex giocatore di Milan e Monza, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così della prestazione di Theo Hernandez contro il Tottenham: "Theo mi è piaciuto molto. È stato lui a propiziare il gol di Brahim Diaz. Credo che in quel ruolo possa essere determinante. La delusione del Mondiale qualcosa ti lascia dentro ma adesso credo che tutto sia maturo per ripartire”.