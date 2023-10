MN - De Vecchi sul centrocampo del Milan: "Questa squadra può segnare con più giocatori: occhio a Musah e anche a Reijnders, secondo me troverà il gol a breve"

vedi letture

In merito all’imminente match tra Milan e Juventus e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, nonché ex allenatore delle formazioni giovanili del Diavolo. Queste le sue parole sul centrocampo rossonero:

"Questa è una squadra in grado di andare in rete con più giocatori. Occhio a Musah, per esempio. E poi anche Reijnders: non ha ancora segnato, ma prestissimo troverà il gol, ne sono certo. Lo ha nelle corde”.