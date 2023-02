MN - De Vecchi sul Monza: "Test difficilissimo per il Milan: Palladino propone gioco di comando"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Walter De Vecchi, ex giocatore di Milan e Monza, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così della partita di questo pomeriggio tra Monza e Milan: "Il Monza è la rivelazione della Serie A da quando è arrivato Palladino. Propone un gioco di comando, tiene la palla e coinvolge tutti i giocatori. È un avversario di qualità da prendere assolutamente con le pinze. Oggi sarà un test difficilissimo per il Milan, che deve rimettere in campo la stessa determinazione vista contro il Tottenham”.