MN - Delio Rossi: "Pioli via perché non va di moda come altri che hanno fatto la metà..."

Delio Rossi: "Pioli via perché non va di moda come altri che hanno fatto la metà..."

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Delio Rossi ha parlato del ciclo di Stefano Pioli in rossonero:

Contro la Salernitana si è chiuso il ciclo di Stefano Pioli, nonostante un accordo fino al 2025

"Io penso che la fotografia di un allenatore sia la sua carriera. Viviamo in un modo in cui non esiste la riconoscenza perché se guardiamo al percorso di Pioli è evidente che non abbia fatto bene, ma benissimo. Ma purtroppo non ha un appeal mediatico che altri magari possono avere. Che poi se vai a guardare bene hanno ottenuto la metà dei risultati che ha ottenuto Pioli...".

Quest'anno ci si aspettava il salto di qualità

"Io dico: guardate i risultati ottenuti e le squadre che ha allenato. Guardate se ha raggiunto gli obiettivi che gli ha imposto la società. Tutto va parametrato a seconda della squadra, perché è chiaro che se alleno il Lecce devo salvarmi. Pioli col Milan ha vinto lo scudetto da super sfavorito e in questi anni l'ha sempre portato in Champions. Quest'anno ha chiuso al 2° posto ma non basta, perché non va di moda come altri che hanno fatto la metà. Ripeto: manca la riconoscenza".

I tanti derby persi hanno inciso molto

"Avendo allenato in una città come Roma dove ci sono due squadre mi rendo conto che es perdi tutti questi derby consecutivamente e arrivi secondo dietro il tuo rivale sembra che tu non abbia fatto nulla. Ma le società devono fare delle valutazioni a bocce ferme, senza andare dietro alla piazza che è umorale".