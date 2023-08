MN - Di Biasi: "Giroud fenomeno, i due gol con il Bologna sono merito suo"

Il grande dilemma è legato a Giroud: tanti addetto ai lavori invocano la necessità di un’altra prima punta, il francese tuttavia continua a segnare puntualmente… Così Gianni De Biasi, allenatore dei granata nella stagione 2005-2006, in seguito nel 2007 e, nuovamente, nel 2008, ha risposto alla nostra domanda nell'intervista esclusiva che abbiamo realizzato:



“Per me è un fenomeno. I due gol contro il Bologna sono merito suo. Soprattutto il secondo: ha saputo spostarsi sapientemente per lasciar spazio a Pulisic”.