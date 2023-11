MN - Di Chiara: "Conosco Pioli, è uno che cerca soluzioni per risolvere i problemi. Ovunque è stato..."

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Fiorentina, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alberto Di Chiara, ex calciatore dei viola (tra il 1986 e il 1991), esperienza in cui ha avuto come compagno di squadra Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Conosci personalmente Pioli: vi siete sentiti ultimamente? Cosa è accaduto nell’ultimo periodo al suo Milan?

“Capita a volte di sentirci ancora, assolutamente. Lo stimo come persone e come allenatore. A me è sempre piaciuta molto la sua praticità, anche da calciatore. È uno che non gira intorno alle cose o ai concetti: si mette in gioco, cerca delle soluzioni immediate, le attua e risolve i problemi. Magari non esisterà mai come filosofia il “Piolismo”, però - ovunque è stato, Milan compreso - mi sembra che i risultati li abbia sempre garantiti”.