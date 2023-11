MN - Di Chiara: "Milan, 14 gol subiti sono troppi. A gennaio potrebbero servire un centrale e un terzino sinistro"

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Fiorentina, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alberto Di Chiara, ex calciatore dei viola (tra il 1986 e il 1991), esperienza in cui ha avuto come compagno di squadra Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Hai parlato prima della coperta corta in attacco del Milan. In difesa invece?

“14 gol subiti, per una squadra come il Milan, sono troppi. A gennaio la priorità potrebbe essere anche un difensore centrale in più e un terzino sinistro, così da dare a Pioli più margini di scelta”.