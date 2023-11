MN - Di Chiara: "Scudetto? Il Milan ci proverà, ma l'unica grande favorita è l'Inter"

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Fiorentina, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alberto Di Chiara, ex calciatore dei viola (tra il 1986 e il 1991), esperienza in cui ha avuto come compagno di squadra Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Il Milan può realisticamente ambire allo scudetto?

“Sono convinto che il Milan ci proverà fino in fondo, ma l’unica grande favorita, ora come ora, mi sembra l’Inter in solitaria”.