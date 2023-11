MN - Di Chiara sugli attaccanti: "Tra le pretendenti allo Scudetto il Milan è svantaggiato, credo interverrà a gennaio. Jovic? Ecco cosa penso"

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Fiorentina, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alberto Di Chiara, ex calciatore dei viola (tra il 1986 e il 1991), esperienza in cui ha avuto come compagno di squadra Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Come avrà affrontato il “problema attacco corto”?

“Tra le grandi che lottano per le posizioni di vertice, il Milan è quella più svantaggiata proprio per questo motivo. Con il solo Giroud davanti, in età avanzata, i rossoneri sono chiamati a dare il massimo su ben tre competizioni. Jovic, come a Firenze, ha deluso completamente le aspettative. Credo che a gennaio, il Milan interverrà sul mercato”.