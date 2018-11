MN - Dida, Antonini, Ambrosini e Zambrotta tra gli ex rossoneri presenti a San Siro per Milan-Juve

Milan-Juventus è uno di quegli appuntamenti in grado di richiamare a San Siro il pubblico delle grandi occasioni. Anche in occasione della sfida di domani sera, infatti, le tribune del Meazza saranno affollate di grandi ex rossoneri, oltre ai numerosi vip provenienti dal mondo dello sport, della politica e dello spettacolo. Tra le vecchie glorie milaniste assisteranno dallo stadio a Milan-Juve Antonini, Zambrotta, Oddo, Ambrosini e Dida. Presente anche il tennista Stefaos Tsitsipas.