MN - Diddi ricorda come è esploso Terracciano: "Aveva motore, forza, gamba e nei test era uno dei migliori"

Luca Diddi, ex match analyst dell'Hellas Verona, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it, soffermandosi su Filippo Terracciano, calciatore degli scaligeri che il Milan sta trattando e che lo stesso Diddi ha lanciato con l'allenatore Gabriele Cioffi nella passata stagione. Le parole di Diddi su Filippo Terracciano, obiettivo del Milan per il mercato rossonero: "Ha fatto il ritiro estivo con la Prima Squadra, inizialmente per fare numero. Dalle prime amichevoli lui ha cominciato a fare bene. Lo facevamo giocare esterno a destra in un centrocampo a 5, dopo un campionato Primavera in cui faceva la mezzala del 4-3-3. Ma aveva motore, forza, gamba, questa intelligenza e a livello fisico nei test era sempre uno dei migliori."

Diddi prosegue così su Terracciano: "C'è stato, dunque, un bivio: dovevamo decidere se darlo in prestito in Serie B o se tenerlo in rosa; dalle valutazioni fatte scegliemmo di trattenerlo perché pensavamo ci potesse dare una grossa mano. E così è stato. Addirittura, con il tempo, è stato preferito a dei big come Lazovic e Doig e ha fatto bene".