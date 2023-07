MN - Domani alle 14:30 la presentazione in conferenza di Reijnders

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani alle 14:30 ci sarà la presentazione in conferenza stampa di Tijjani Reijnders quale nuovo calciatore del Milan. Le dichiarazioni del centrocampista olandese potranno essere seguite in diretta testuale con il live su MilanNews.it.