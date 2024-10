MN - Domani alle 14 la conferenza di Fonseca alla vigilia dell'Udinese

Domani è già giorno di vigilia per il Milan: i rossoneri saranno impegnati sabato pomeriggio allo stadio San Siro in Milano contro l'Udinese, calcio di inizio alle 18.00. Il Diavolo deve dimostrare che la gara contro la Fiorentina è stata un incidente di percorso e di saper ripartire per trovare quella continuità che fino ad adesso è mancata. Domani, alle ore 14, come appreso da MilanNews.it, sarà in programma al Centro Sportivo di Milanello la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca.

L'evento potrà essere seguito in diretta su Milan Tv e sull'app ufficiale rossonera.