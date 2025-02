MN - Domani Ibra, Moncada, Kirovski ed Oettle al pranzo UEFA con il Feyenoord

Giornata importante domani per il Milan, che alle 21 affronta il Feyenoord nel match d'andata dei play off di Champions League. La sfida al "de Kuip" di Rotterdam non sarà facile, anche a causa delle defezioni a cui deve far fronte Conceiçao, ma i rossoneri hanno comunque tutto per poter far bene. Il tecnico portoghese è pronto a schierare il quartetto offensivo pesante, con Pulisic, Leao, Joao Felix e Santi Gimenez in campo dall'inizio.

Impegni sul campo e non solo, visto che da prassi ci sarà anche il pranzo UEFA tra le due dirigenze. A rappresentanza del Milan, apprende la redazione di MilanNews.it., presenzieranno Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada, Jovan Kirovski e Maikel Oettle.

di Antonio Vitiello.