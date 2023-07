MN - Donati: "Attaccante del Milan? Uno tra Morata e Scamacca"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

In merito al mercato estivo del Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Donati, ex calciatore rossonero nella stagione 2001-2002.

Rispetto ai nomi fatti, qual è quello più congeniale per l’attacco del Milan?

“Tra tutti quelli fatti, mi viene da pensare a uno tra Morata e Scamacca. Oppure entrambi”.