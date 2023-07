MN - Donati: "Rejinders e Musah? Con Loftus-Cheek sarebbe un centrocampo mica da poco"

MilanNews.it

In merito al mercato estivo del Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Donati, ex calciatore rossonero nella stagione 2001-2002.

Pioli desidererebbe anche Reijnders e Musah…

“Insieme a Loftus-Cheek sarebbe un centrocampo mica da poco. Ho solo un dubbio…”.

Prego...

“I nomi circolano, ma il calcio è quello poi reale che si vede esprimere sul campo. Non so se i tre possano avere o meno difficoltà di adattamento al tatticismo della Serie A. Staremo a vedere”.