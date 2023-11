MN - Donnarumma torna a San Siro, Carotti: "Credo che ai tifosi importi di più passare il turno. Non credo verrà accolto positivamente"

Riguardo al momento attuale del Milan e all’imminente sfida Champions contro il PSG, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Che tipo di accoglienza ti aspetti sia riservata a Donnarumma?

“Credo che, in un momento come questo, ai tifosi del Milan importi di più passare il turno in Champions. Non ho idea di come vera accolto Donnarumma. Forse non positivamente per il modo in cui è andato via, ma - ripeto - penso che sia più importante la posta in palio”.