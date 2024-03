MN - Dopo gli USA, la Corea. Stringara: "C'è un terzino interessante che vi suggerisco"

Nel corso dell'intervista concessa a MilanNews, Paolo Stringara ha parlato di Christian Pulisic, giocatore che ha esordito nella nazionale maggiore degli USA a 17 anni quando lo stesso Stringara era assistente del ct Jurgen Klinsmann. In merito ci racconta alcuni episodi e coglie l'occasione per fare il punto sulla sua esperienza più recente, quella sulla panchina della Corea del Sud:

La sua ultima esperienza è come vice di Klinsmann sulla panchina della Corea del Sud. Che esperienza è stata?

"Un'esperienza positiva, conclusa con una semifinale di Coppa d'Asia. Eravamo 4-5 squadre favorite, fra cui Iran, Giappone, Australia. Siamo alla fine arrivati tra i migliori 4, tanto che abbiamo avuto un premio per essere arrivati così lontano nel torneo. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, poi chiaro che gestire una situazione in cui più della metà dei giocatori militava in giro per l'Europa non è facile. Bisogna viaggiare molto, andare in giro e vedere".

Consigli per gli acquisti, proprio dalla Corea del Sud? Non valgono nomi famosi...

"Dico Seol Young-woo, terzino di piede destro ma che può giocare anche a sinistra. Ha 25 anni e milita in patria, all'Ulsan. Giocatore che è a mio avviso molto interessante".