MN - Dopo l'amichevole colloquio in campo tra Pioli, Furlani e Moncada

vedi letture

Al termine di Milan-Lumezzane, prima amichevole tra le mura di Milanello terminata 7-0 per i rossoneri (ottima prova di Pulisic), mister Pioli si è trattenuto con Moncada e Furlani per un fitto colloquio in mezzo al campo.