MN - Dorgu accostato a Theo? Tarozzi: "Con le dovute proporzioni, sì. Sarà protagonista a lungo"

Per due giornate il Milan farà a meno di Theo Hernandez ed emerge ancora una volta la questione del sostituto del francese. Non solo per l'attualità ma anche per il futuro. Tra i giocatori accostati al Milan nel ruolo di terzino sinistro c'è da tempo Patrick Dorgu. Il danese sta proseguendo il suo percorso di crescita al Lecce e ha persino esordito con la nazionale maggiore, a soli 19 anni. Peraltro andando anche in gol, contro la Svizzera. È un giocatore da Milan? Ne abbiamo parlato con chi lo ha allenato, come Andrea Tarozzi, vice di Roberto D'Aversa nella passata stagione a Lecce. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Dorgu ha dimostrato di ricoprire più ruoli

"Ho visto che è stato provato più avanti, nel 4-4-2. Anche esterno alto, anche a destra. Certamente tra le sue qualità c'è anche la duttilità, si adatta a più soluzioni ma fondamentalmente direi che la fascia sinistra è quella che gli compete maggiormente".

È un giocatore che può essere accostato a Theo Hernandez?

"Con le dovute proporzioni sì. Dorgu è un giocatore che può stare ad alti livelli per tanti anni".

Lo vede pronto per una big come il Milan?

"Sì, lo ritengo pronto. Del resto ha anche esordito con la nazionale maggiore, quindi il salto in una big per me ci sta. Anche come personalità è un ragazzo che non ha problemi, ci siamo trovati subito benissimo sin dal ritiro perché è molto espansivo".