MN - Dott.ssa Bertelè: "Si gioca troppo? No, meglio una partita in più e una sessione in palestra in meno"

I tanti infortuni muscolari del Milan, quest’anno come nelle passate stagioni, sono forte oggetto di discussione in questo periodo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva la Dottoressa Laura Bertelè, medico ortopedico e fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria per cercare di fare chiarezza su una situazione che ha evidentemente tantissime variabili e tanti punti poco chiari. Qui il suo pensiero sui tanti impegni ravvicinati che riguardano il calcio negli ultimi anni.

Il fatto che si giochi troppo porta ad uno stress eccessivo, ma gli infortuni non sono uguali per tutti anche se si giocano le stesse partite:

“Piuttosto che far palestra è meglio giocare. Meglio che giochino una partita in più e facciano una sessione in palestra in meno. Sono comunque atleti di alto livello. Il fatto è che però se il muscolo è rigido e lo fai giocare troppo allora sì che si rompe. È proprio un discorso biochimico”.