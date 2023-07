MN - Dove gioca Romero? La risposta dell'ex allenatore della primavera

Luka Romero è uno dei nuovi volti del Milan formato 2023/2024. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore del calciatore argentino nella primavera della Lazio, Alessandro Calori. Questo la sua opinione su quale è il ruolo ideale per Romero: "Deve giocare vicino all’area di rigore, o nei pressi, per non perdere le sue doti di imprevedibilità.

Trasmette entusiasmo nel suo calcio. Lo scorso anno ha imparato a giocare con mister Sarri da esterno a destra a piede invertito per rientrare dentro, ma credo che Pioli possa farlo giocare dietro la punta, più vicino alla porta. Essendo brevilineo, sfrutta meglio le sue caratteristiche principali, ossia l’imprevedibilità e la rapidità”.