MN - Dove giocherà Musah? Il suo ex presidente: "Ne ho parlato con qualche suo amico..."

Riguardo all’acquisto di Yunus Musah da parte del Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato telefonicamente Fabio Rossin, presidente del Giorgione, club dilettantistico italiano veneto da cui è cominciata la carriera del giovane centrocampista rossonero.

Come te lo immagini nel Milan di Pioli?

“Ne ho parlato con qualche suo amico, con cui è ancora in contatto, nonostante la distanza. Mi spiegano di una sua predisposizione all’adattamento, per cui ritengo che mister Pioli non faticherà a disegnare per lui il ruolo più congeniale al gioco del Milan”.