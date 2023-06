MN - Dove va Frattesi? Maietta: "Al Milan sarebbe nel posto giusto al momento giusto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Domenico Maietta, compagno di squadra di Davide Frattesi all'Empoli nel 2019/20. Riguardo la possibile nuova squadra del centrocampista italiano, Maietta ha detto: "Rispetto agli altri club, il Milan sarebbe l’ideale perché punta molto sul valore gruppo. Lui è uno in grado di inserirsi al meglio in qualsiasi contesto. Non ha difficoltà di adattamento. Diciamo che al Milan sarebbe nel posto giusto, al momento giusto”.