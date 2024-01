MN - Due anni a Milanello con Pioli per la Primavera, parla Giunti: "Posso solo dire che..."

vedi letture

In vista della sfida tra Milan e Bologna, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Federico Giunti, doppio ex del match. Ecco le sue parole:

Hai avuto modo di collaborare direttamente con Pioli. Come ti spieghi i tanti infortuni che ha subito il Diavolo in questa stagione?

“Posso soltanto rispondere, con tutta sincerità, che Stefano (Pioli ndr) e il suo staff sono tra i più all’avanguardia in assoluto. Le stagioni sono anche costituite da singoli momenti, da episodi. Per esempio, ora - dopo la Coppa D’Africa - tornerà finalmente a pieno regime nel Milan Bennacer, un giocatore su cui Pioli ha sempre fatto moltissimo affidamento”.

Merita la riconferma sulla panchina del Milan nella prossima stagione?

“Per il valore dell’allenatore e per quello che ha dimostrato nel Milan in questi anni, la risposta è sì. Senza alcuna ombra di dubbio”.