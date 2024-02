MN - Durieux: "Il Milan è molto rispettato in Francia. Giroud, Maignan e Theo i più seguiti"

L'attesa è finita, domani il Milan inizierà il suo percorso in Europa League. La squadra di Stefano Pioli è attesa dalla gara di andata dei sedicesimi di finale che si disputerà alle ore 21 a San Siro contro il Rennes, settimo in Ligue 1 ma in arrivo da una striscia aperta di otto vittorie consecutive tra campionato e coppa. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega di RLT France, il giornalista Baptiste Durieux. Le sue parole.

Con quali connotati si parla in Francia del Milan e dei calciatori transalpini in rossonero?

“Il Milan è molto seguito e se ne parla con connotati di grande rispetto, in quanto club con una grande storia, soprattutto in Europa. Inoltre si guarda con grande interesse alla stagione e alle prestazioni di Giroud, Maignan e Theo Hernandez: si concorda sul fatto che, a Milano, abbiano avuto una crescita importantissima”.