MN - E.Cissè: "Non mi preoccupo per Giroud, troverà la via del gol"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Edouard Cissé, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Olivier Giroud: "Tocca digerire la delusione senza dimenticare che prima i giocatori avevano un mese per riposarsi dopo un mondiale. Ma dopo il Qatar è stata dura perché i calciatori hanno dovuto rimettere in sesto la macchina subito, senza poter staccare la spina. E perciò tutte le squadre hanno avuto difficoltà a inizio gennaio. Ma io mica mi preoccupo per Olivier: troverà la via del gol."