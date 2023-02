MN - E.Cissè su Theo: "Non mi sorprende che stia facendo strada al Milan, è un leader"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Edouard Cissé, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Theo e Lucas Hernandez: "Li conoscevamo anche qui... sappiamo che sia lui che suo fratello sono due grandi giocatori. Poi essere convocati in Nazionale è la dimostrazione che hanno talento. E ancora una volta abbiamo la fortuna in Francia di avere due fratelli fortissimi. Theo è un leader, un grande professionista e il fatto che stia facendo strada al Milan non mi sorprende affatto..."