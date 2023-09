MN - È tempo di derby, Canuti: "Milan e Inter alla pari, sarà combattuta. Spero di assistere a un bel calcio"

Il Derby della Madonnina è sempre più vicino e per questo la redazione di Milannews.it ha intervistato il doppio ex Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter (1975-1982) e Milan (1982-1983). Ecco le sue parole:

Chi ci arriva meglio? Milan o Inter?

“Mi sembrano tutte e due alla pari. Fisicamente e mentalmente. Per questo auspico un derby bello combattuto, incentrato sui duelli individuali e non sul continuo e noioso giro palla per gestirsi in vista dei prossimi impegni. Vorrei assistere a un bel calcio”.