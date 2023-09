MN - Ecco cosa non prevede il progetto del nuovo stadio del Milan: no aumento delle volumetrie e no costruzioni fuori terra nel Parco Sud

Ecco cosa non prevede il progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese:

- NO aumento delle volumetrie

- NO costruzioni fuori terra nel Parco Sud

- NO mega centro commerciale

- NO parcheggi su strada nel centro residenziale di San Donato

- NO flusso automobilistico o parcheggi nell’area Chiaravalle

- NO lavoro in «nero» degli steward o altri addetti

- NO area poco sicura (sistemi di sicurezza dentro e fuori dal sito)

Il progetto è stato studiato per rispettare le norme urbanistiche del PII già approvato, e dove possibile migliorarlo.