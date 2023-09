MN - Elementi nerazzurri nel terzo kit: materiale ritirato dal mercato

Non è passata inosservata la protesta dei tifosi del Milan in merito ai richiami nerazzurri che sono stati scelti per alcuni capi collegati alla terza maglia milanista. La scelta cromatica è stata un errore e questo ha generato una reazione immediata da parte del Milan, che tra la serata di ieri e la mattinata odierna, ha avviato le procedure di ritiro dal mercato dei suddetti prodotti, sia dallo store online sia da quelli fisici.

Sono stati avviati anche dei contatti con Puma, sponsor tecnico del Milan. Il disagio si è sentito e la reazione è stata immediata, con tutto il Milan che vuole rimediare a questo scivolone (che può capitare quando si fanno tantissime cose): ancora una volta un (buon) esempio di dialogo, ascolto e fiducia, per il bene dei colori rossoneri.