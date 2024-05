MN - Eliano Reijnders: "Io in Serie A? Per ora mi accontento di San Siro da spettatore"

Tijjani Reijnders non è l'unico della famiglia a calcare i campi in un campionato di prima divisione europea. Al PEC Zwolle c'è infatti il fratello Eliano, 23 anni, trequartista, che ha condotto la squadra a una tranquilla salvezza, quando mancano tre giornate alla fine dell'Eredivisie. Proprio Eliano ha parlato ai nostri microfoni, raccontandoci del suo rapporto col fratello. In esclusiva per MilanNews.it.

Vedremo un giorno anche te in Italia, in Serie A?

"Sarebbe ovviamente molto bello. La Serie A è una grande competizione e penso che sia il nostro sogno poter giocare insieme un giorno! Per ora devo accontentarmi di San Siro da spettatore, dove ci sono stato una volta per Tijjani"