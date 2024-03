MN - Emerson: "Al Milan fui frenato dagli infortuni. Avrei voluto giocarci in un'altra fase della carriera"

vedi letture

Nel corso dell'esclusiva rilasciata ai microfoni di MilanNews, l'ex stella brasiliana Emerson ha rievocato i suoi due anni (2007-09) in rossonero. Nei quali pur giocando poco (40 presenze) è riuscito a laurearsi campione del mondo per club, nell'indimenticabile 4-2 con cui il Diavolo battè il Boca Juniors.

Milan di oggi magari non così stellare ma finalmente competitivo dopo anni bui

"Sono contento che stia tornando ad essere il Milan di una volta. È una società che se lo merita, un grande club".

In rossonero hai vissuto due anni, dal 2007 al 2009. Che periodo è stato della tua carriera?

"Nel periodo al Milan purtroppo mi sono trascinato alcuni problemi fisici che mi hanno condizionato, al punto da farmi lasciare il calcio. Per due anni ho sofferto tantissimo, pensavo di aiutare di più la squadra e non sono riuscito a farlo come avrei voluto. Sono quindi tornato in Brasile per giocare altri tre mesi e poi ho smesso. Avrei voluto giocare al Milan in un altro momento della mia carriera".

Allenatore dell'epoca Carlo Ancelotti, che si gioca l'ennesima Champions League

"Allenatore incredibile ma soprattutto impressionante come persona. Non posso che parlarne bene, è stato un piacere lavorare con lui".