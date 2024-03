MN - Emerson: "Favorita Milan-Roma? Complicato da dire perché sono due squadre che si conoscono molto bene"

Milan-Roma per la prima volta contro in Europa. Partita che esercita inevitabilmente un grande fascino e che è legata ad alcuni momenti gloriosi della storia rossonera, basti pensare alla Coppa Italia del 2003 o alla partita che ha sancito la vittoria dello Scudetto nel 2004. In esclusiva per MilanNews è intervenuto un doppio ex di prestigio come Emerson, campione d'Italia con i giallorossi nel 2001 e campione del mondo col Milan nel 2007.

Emerson, il sorteggio da Nyon ci ha dato un accoppiamento affascinante: Milan-Roma

"Fa piacere perché intanto sono squadre a cui sono legato. E poi perché due italiane stanno andando avanti in coppa. Fino a qualche anno fa l'unica che faceva strada in Europa era la Juventus, quindi è segno che l'Italia è tornata".

Che partita sarà?

"Complicato da dire perché sono due squadre che si conoscono molto bene. Tralasciando l'ultima partita di coppa la Roma è in grande ripresa. Anche a Firenze nonostante abbia sofferto è riuscita a riprenderla".