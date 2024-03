MN - Emerson: "Ritorno all'Olimpico può essere pericoloso per il Milan"

Milan-Roma per la prima volta contro in Europa. Partita che esercita inevitabilmente un grande fascino e che è legata ad alcuni momenti gloriosi della storia rossonera, basti pensare alla Coppa Italia del 2003 o alla partita che ha sancito la vittoria dello Scudetto nel 2004. In esclusiva per MilanNews è intervenuto un doppio ex di prestigio come Emerson, campione d'Italia con i giallorossi nel 2001 e campione del mondo col Milan nel 2007.

Andata a San Siro, ritorno all'Olimpico

"Questo può essere pericoloso per il Milan. Quello che dovrà fare è cercare di mettersi nelle migliori condizioni possibili già all'andata perché la pressione dell'Olimpico è incredibile, il pubblico trascina la Roma e spesso travolge l'avversario".

San Siro che potrebbe da qui a qualche anno non essere più la casa del Milan

"Segno dei tempi che cambiano. Personalmente mi dispiace e mi riesce difficile immaginarmi un Milan lontano da San Siro, per ciò che storicamente rappresenta".