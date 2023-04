MN - Eranio: "Brahim Diaz è in grado di spaccare la partita in qualsiasi momento"

MilanNews.it

Stefano Eranio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Brahim Diaz: "Diaz mi è sempre piaciuto per la forza e la qualità tecnica. Se il Real Madrid ha visto la prestazione di ieri penso che se lo riprenderà. Mi auguro chiaramente che non sia così perché parliamo di un giocatore in grado di spaccarti la partita in qualsiasi momento, a prescindere se giochi dal primo minuto o subentri dalla panchina".