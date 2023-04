MN - Eranio: "I quarti di finale di Champions League saranno un bivio importante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Eranio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando anche della corsa per un posto alla prossima Champions League: "Per il quarto posto secondo me un ruolo importante lo giocherà anche il turno di Champions, che ti può dare o togliere qualcosa. Vincere ti aiuta a vincere. Questo sarà un bivio dopo il quale si potranno sicuramente fare anche due conti.