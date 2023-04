MN - Eranio: "Il Milan al Maradona ha azzerato le forze del Napoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Eranio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sulla vittoria dei rossoneri al Maradona: "Per quello che abbiamo visto nel corso di questa stagione, diventa difficile fare dei calcoli. Certo è che il Milan visto ieri sera è stato perfetto. Non so se per ogni singolo giocatore si potrà ripetere una prestazione del genere, ma se dovesse esser così allora si può vincere anche la Champions League (ride, ndr). Nel calcio però si deve vivere di momenti. Dopo questo risultato, la squadra di Pioli ha azzerato le forze fino a qui viste dai partenopei. La gara di ieri ci ha fatto capire che di certo non c'è nulla".