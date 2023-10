MN - Eranio: "Il Milan gioca bene, le occasioni ci sono, i giocatori, specie i nuovi"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex Stefano Eranio.

Ti convince come Pioli fa giocare il Milan? Cosa miglioreresti?

“Io, personalmente, sono soddisfatto. La squadra gioca bene, le occasioni ci sono, i giocatori, specie i nuovi, sono in forma, chi viene chiamato in causa dopo tempo che non giocava - come Adli - dà buone risposte… io non vedo tutti questi grossi problemi”.