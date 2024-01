MN - Eranio: "Milan squadra in ripresa: mai dire mai. Nessuno avrebbe fatto meglio di Pioli"

Questa sera è in programma Udinese-Milan al Bluenergy Stadium di Udine e con calcio di inizio alle ore 20.45. Una partita fondamentale per i rossoneri che devono confermarsi al terzo posto e tentare di mettere pressione a Inter e Juventus là davanti. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio, ex pilastro del Diavolo.

Le sue parole su Stefano Pioli: "Secondo me nessuno, al posto di Pioli, avrebbe fatto meglio di lui in questa fase. Io penso che i rossoneri siano una squadra in ripresa. Rientrati tutti gli infortunati, mi verrebbe da dire: “mai dire mai”. In che senso? Nell’unico possibile. È vero che l’Inter è la squadra più forte, però mai dare scudetti e esiti dei campionati per scontati"