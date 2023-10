MN - Eranio: "Per ora il Milan sta soddisfacendo le aspettative"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex Stefano Eranio.

È un Milan in posizione di favore per lo scudetto?

“Quello dipende sempre da tante variabili. Non si possono fare pronostici. Per ora il Milan sta soddisfacendo le aspettative: ha gli stessi punti dell’Inter, è lì in vetta alla classifica, segna ed esprime un buon gioco. Certo: bisogna pensare partita dopo partita. Già contro il Genoa, subito post Champions, non è affar semplice”.